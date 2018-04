L'hanno lanciato domenica i tifosi della Fiorentina, maestri di ironia (sono quelli che andarono al Franchi con il parrucchino il giorno in cui arrivò la Juve di Conte, ricevendo anche l'applauso del tecnico bianconero). Ebbene, mentre l'arbitro stava consultando la var, il popolo viola gli hanno dedicato il cororifacendosi alle lamentele didopo la sconfitta con il Real Madrid. Il portiere della Juve aveva usato quella parola per definire Oliver, il direttore di gara inglese che aveva concesso al 93' il rigore al Real per il fallo di Benatia su Lucas Vazquez.Ebbenela prima quando è stato annullato un gol (in netto fuorigioco) di Karamoh e l'altra quando è stato negato un rigore all'Inter per un fallo di mano in area (si era allo scadere, sul 3-0).