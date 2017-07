In attesa di rientrare dalle vacanze per aggregarsi ai suoi compagni di squadra, Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'intervista a ESPN nella quale ha fatto il punto sui contendenti per il Pallone d'Oro includendo nella listaanche l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain: "E' chiaro che lottiamo tra noi per il titolo di miglior giocatore del mondo. Ma con Messi, Neymar, Lewandowski, Higuain. Non è un litigio, è qualcosa di sano, rappresenta la mia motivazione, essere più forti di loro anno dopo anno", ha dichiarato il campione portoghese. "I migliori giocatori seguono sempre i migliori giocatori. Se uno è in alto è perché anche gli altri sono lì. Non è possibile addormentarsi perché si vuole sempre superare l'altro".