Antonio Cabrini parla del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juve e Roma in programma questa sera al Santiago Bernabeu: “L’assenza di Sergio Ramos può essere un vantaggio ma la Juve deve essere cinica. Non può creare cinque palle gole e farne solo uno, deve farne quattro. Come CR7 che alla prima ti punisce. Per passare devi fare subito gol senza pensare che il tempo sia molto. Partire subito all’offensiva, se aspetti non ne vieni fuori. Non avendo niente da perdere la Juve deve rischiare. A certi livelli non puoi pensare che tutto sia finito, non devi farti influenzare da chiunque tu abbia davanti. Mai dire mai, specie quando ti trovi in una vetrina importantissima.”