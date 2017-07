Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e tecnico della nazionale di calcio femminile ha commentato il passaggio di Leonardo Bonucci al Milan con un'intervista rilasciata a Radio 2. . “Nei prossimi mesi vedremo se nel passaggio di Bonucci al Milan ha perso di più il calciatore o la Juventus", ha dichiarato Cabrini. "E’ chiaro che sia un divorzio consensuale: probabilmente si era rotto un meccanismo tra lui e la società e a quel punto si sono prese strade diverse. Nel calcio si cade sempre a testa alta. Il Milan è certamente un'ottima società e l'ingaggio di Bonucci non è da sottovalutare. D'altronde, come dicevo prima, evidentemente ci sono state problematiche a livello d'ambiente. Quello di oggi è un calcio con tanti soldi, il cuore viene messo in secondo piano. In quello femminile no, perché non girano quelle cifre".