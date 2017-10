La Croazia ha convocato Nikola Kalinic per le prossime due sfide fondamentali che la selezione affronterà contro Finlandia e Ucraina in vista delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. In forte dubbio per entrambe le gare c'è però l'attaccante del Milan, Nikola Kalinic, uscito malconcio dall'ultima sfida contro la Roma.



Il ct croato Ante Cacic ha parlato della sua situazione in conferenza stampa: "Nikola Kalinic sarà sottoposto oggi a Milano a degli esami e se non ci saranno problemi con i suoi adduttori, allora si unirà a noi. Domenica ha dovuto prendere degli antidolorifici per giocare contro la Roma, gli ho parlato dopo la partita. Il nostro staff medico è in costante contatto con quello del Milan e Nikola attualmente è da considerare in dubbio”.