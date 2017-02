Marcos Cafu è ancora legato al suo Milan. L'ex terzino brasiliano ha commentato il momento dei rossoneri al Corriere dello Sport: “Soffro guardando la classifica di Serie A e mi fa una erto effetto notare che il Milan è così indietro rispetto ala Juventus e alle altre che lottano per il titolo. Cosa serve per tornare in alto? Un altro Berlusconi anche se so bene che è difficile trovare un altro come lui. Berlusconi ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano e mondiale“.