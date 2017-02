Anche il Consiglio comunale ha dato il via libera definitivo, nella serata di ieri, alla variante urbanistica per il nuovo stadio del Cagliari: 33 presenti e altrettanti voti favorevoli. La delibera proposta dalla Giunta, che aveva già avuto il parere favorevole della commissione urbanistica, è stata illustrata dall’assessore Francesca Ghirra. Poi il via al lungo dibattito. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la procedura burocratica non è ancora terminata ma è un passo avanti verso la realizzazione del nuovo impianto. Per il Cagliari Calcio sarà un investimento di circa 55 milioni: lo stadio nato dalle ceneri dell’impianto inaugurato nel 1970 dovrebbe essere pronto nel 2019. Intanto, ieri per il Cagliari palestra, possesso palla e partitella finale nel menu di lavoro: niente pallone per Borriello, differenziato Ceppitelli e Farias. Terapie per Faragò e Melchiorri.