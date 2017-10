Marco Andreolli, difensore del Cagliari, parla al sito del club sardo opo la sconfitta con la Lazio: "L’abbiamo affrontata con il piglio giusto, abbiamo mostrato subito una buona determinazione e cercato di fare la partita. Siamo anche andati vicini al gol, poi è arrivato l’episodio del rigore che ha sbloccato il risultato per la Lazio. Quando prendi gol così presto c’è il pericolo che venga a mancare la fiducia, ma la squadra si è ripresa, è rimasta compatta e aveva trovato anche il pareggio con Farias: purtroppo il gol è stato annullato. La nostra prova è stata buona, abbiamo cercato di mettere in campo le cose provate nel corso della settimana; dobbiamo crescere in cattiveria e determinazione. Ora abbiamo due giorni per ricaricare le pile e farci trovare pronti per la partita di mercoledì, dove sarà importante tornare a fare risultato".