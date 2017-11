Marco Andreolli, difensore del Cagliari, parla al sito ufficiale del club sardo dopo la vittoria sull'Udinese: "Sono 3 punti fondamentali. In precedenza avevamo fornito buone prestazioni su campi difficili ma non erano bastate per portare a casa punti. Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sfiorando la perfezione: ad un certo punto dopo il gol ci siamo troppo abbassati, invece dovevamo continuare a giocare come se non fosse successo nulla. Miglioreremo anche sotto questo aspetto: era importante vincere in trasferta per dare continuità, sia di risultati che di prestazioni. Quello che fa la differenza è la determinazione, la concentrazione feroce che dobbiamo mettere sul campo ogni domenica. Infatti al di là dei 3 punti fa piacere constatare la qualità della prova di squadra. Personalmente mi sento meglio, vengo da due anni dove non avevo giocato con continuità anche a causa di un infortunio. Avevo evidentemente bisogno di più tempo per trovare la forma migliore. La sfida con l'Inter? Affronteremo una squadra difficile, ma vogliamo continuare su questa strada. Ci prepareremo al meglio, sapendo di dovercela vedere contro un avversario fortissimo"