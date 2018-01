Solo un’offerta irrinunciabile poterà convincere il Cagliari a cedere Nicolò Barella, ma la provocazione del presidente Tommaso Giulini - che ha fissato a 50 milioni il prezzo per il centrocampista - ha fatto lo stesso breccia tra i bookmaker, soprattutto tra quelli inglesi. Perché se in ballo c’è un giovane di sicuro talento e un prezzo di prima fascia, i club di Premier sono sicuramente in gioco. Nel caso del giocatore rossoblù, l’interesse del Manchester United è noto, così come quello del Liverpool, ma ad aver puntato gli occhi su Barella sono anche Juventus e Roma. Un elenco di lusso per un ventenne “di provincia”, per il quale in quota è testa a testa tra Red Devils e bianconeri: il sì allo United (anche con un pre-contratto) si gioca a 4,00 sul tabellone Ladbrokes, con la Juventus vicinissima a 4,50. Più indietro il Liverpool, piazzato a 6,00, mentre per la Roma le chance sono a 9,00.