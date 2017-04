Buongiorno a tutti solo per informare per chi fosse interessato che stamattina ho effettuato gli esami per il mio infortunio di ieri in partita. Per fortuna l'esito dell'esame non ha evidenziato nessun danno muscolare,saro' disponibile con la squadra nel giro di un paio di giorni Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 10 Apr 2017 alle ore 04:16 PDT

