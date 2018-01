Il Cagliari - come riporta Sportitalia - ha trovato l'accordo con Charalampos Lykogiannis, laterale greco in forza allo Sturm Graz. Il giocatore, in scadenza di contratto, ha detto sì al Cagliari, visto che vuole provare un'esperienza in Italia. Ora bisogna perfezionare la trattativa con lo Sturm che non vorrebbe cederlo, ma i pochi mesi di contratto aiutano il Cagliari.