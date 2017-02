Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato del futuro di Cragno, portierino ora in prestito al Benevento che piace all'Inter: "Tornerà da noi, è un portiere su cui puntiamo molto. A Benevento sta facendo benissimo, è stato addirittura convocato da Giampiero Ventura per lo stage. Ho letto di accordi già presi sulla base di 10-12 milioni, ma non è così. C'è un diritto di riscatto a favore del Benevento e di contro-riscatto del Cagliari. Poi valuteremo"