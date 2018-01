Intervistato dall'Unione Sarda, il neoacquisto del Cagliari, Leandro Castan, è tornato sul periodo in cui è dovuto stare lontano dai campi per il problema alla testa: "Volevo andare in Brasile e lasciare l'Italia, poi vidi una partita in tv e decisi di operarmi, mentre l'allora ds della Roma non voleva lasciarmi partire. Sognavo di essere morto, ma ora quei momenti sono la mia forza".