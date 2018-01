Il Cagliari si è ritrovato questa mattina al Centro Sportivo Asseminello per una doppia seduta di allenamento in preparazione all’incontro col Milan, domenica 21 gennaio alla Sardegna Arena con inizio alle ore 18. Nel corso della mattinata il gruppo ha svolto lavoro in palestra per poi spostarsi sul campo per effettuare lavoro aerobico. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento tecnico, esercitazioni 3 vs 3 e 2 vs 2. Ha chiuso la sessione una serie di partite a tema. Tutti gli elementi della rosa sono a disposizione del tecnico Diego Lopez, in campo anche il nuovo acquisto Leandro Castán. Assenti Artur Ionita, Diego Farias e Rafael, ancora in permesso dopo la sosta. Domani si replica con una nuova doppia seduta di allenamento.