In casa Cagliari si lavora per trovare il sostituto di Marco Borriello. Quando ormai pareva scontato l'affondo per Leonardo Pavoletti del Napoli, i sardi si sono fiondati su Loic Remy del Chelsea. L'attaccante francese, ai margini della rosa dei Blues, lo scorso anno era stato parcheggiato al Crystal Palace. La squadra di Rastelli lo ha richiesto in prestito, cresce l'attesa per la risposta del Chelsea. Lo riporta Tuttosport.