Il Cagliari continua a lavorare in entrata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Giulini ha raggiunto l'accordo con lo Sturm Graz per l'arrivo del difensore greco Charalampos Lykogiannis e continua a lavorare per portare alla corte di Diego Lopez Caldirola dal Werder Brema e Ceter, attaccante argentino di 20 anni. I sardi stanno inoltre trattando con la Juventus per l'ingaggio di Cerri a partire dalla prossima estate.