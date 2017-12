Alessio Cragno, portiere del Cagliari, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida con la Fiorentina, squadra del cuore dell'estremo difensore dei sardi: "Giocare contro la Fiorentina per me ha il suo fascino. Ma non ci sarà spazio per particolari emozioni: sarà una partita difficile perché la Fiorentina è una squadra con buone qualità. In palio ci sono punti pesanti per raggiungere il nostro obiettivo. Vogliamo regalare ai tifosi una prestazione da Cagliari. Siamo un bel gruppo e stiamo acquisendo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi".