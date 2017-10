Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, parla in conferenza stampa dopo il suo esordio in campionato contro il Napoli: "Sono felice per quest’esordio, spero di avere altre occasioni: continuerò a lavorare con impegno, sono a disposizione del mister. Siamo pronti a riprendere la marcia. Un paio di partite negative ci possono stare in un campionato: contro il Sassuolo siamo stati sfortunati, col Chievo ci siamo espressi al di sotto delle nostre potenzialità, a Napoli era difficilissima. Il gruppo è compatto, la squadra è forte: vogliamo recuperare il terreno perduto, ci stiamo allenando duramente per la partita col Genoa".