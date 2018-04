Dopo lo 0-0 tra il suo Cagliari e il Bologna, Diego Lopez ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, concedendo al massimo 2 o 3 ripartenze al Bologna. Per il resto abbiamo fatto una prestazione importante, creando un'occasione con Pavoletti e un'altra con Sau. Poi ci è stato annullato anche un gol. Se c'è il Var, è giusto ricontrollare l'azione. Non per polemizzare, ma bisogna tener conto di certe cose. La pressione c'è, ma non solo per noi. Dovevamo concretizzare meglio certe situazioni, ma la prestazione è stata buona. Ritiro? Ne parleremo e vedremo il da farsi".