Cosìha commentato in conferenza stampa la sconfitta del suo Cagliari contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo, una brutta prestazione. Così non ai può andare avanti. Anche se nella ripresa abbiamo fatto meglio, questo non conta. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi e trovare la forza per una gara difficile come quella che sarà contro la Roma.Le responsabilità? È inutile che dica che le responsabilità sono mie: è così e lo sapete. Puoi perdere con la Sampdoria, ottima squadra, ma abbiamo fatto un primo tempo troppo brutto per essere vero., ma questa è una cosa che riguarda la società. Rientreremo tutti assieme a Cagliari”.