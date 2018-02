Diego Lopez, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Contro le grandi abbia giocato belle partite, adesso vogliamo migliorare ancora e cercare di far punti. Sabato scorso abbiamo perso una partita giocata male. L'abbiamo archiviata preparando al meglio quella di domani. Il modo di giocare del Napoli mi ricorda il calcio spagnolo. Hanno tanta qualità e giocano da anni insieme, non scopro certo io la loro forza. Tutti nell'ambiente sanno il valore di questa partita. Dovremo dare battaglia e giocare. Dovremo avere coraggio, cercare di prendere i tre punti. Sono primi in classifica ma scenderemo in campo per vincere. Non potremo permetterci di smettere di giocare: squadre come il Napoli sono in grado di punirti in qualsiasi momento".