Dopo lo 0-5 subito dal suo Cagliari contro il Napoli, Diego Lopez ha parlato a Premium Sport: "Non è successo nulla con i tifosi alla fine, non mi pare giusto però fischiare i nostri cambi, non mi piace questa cosa. State però creando un problema che non c'è, preferisco parlare della partita. Inutile mettersi dietro contro il Napoli, perché alla fine il gol lo prendi. Ci abbiamo provato, ma abbiamo preso gol su una nostra palla persa, loro su questo sono molto bravi e noi dovevamo stare più attenti. Il primo tempo mi è piaciuto, la squadra ha avuto il coraggio di andare ad attaccare una squadra forte come il Napoli. Ora abbiamo la gara con il Genoa che è molto più importante. Siamo andati al pressing su Jorginho, se lo lasci giocare ti può fare male. Ci siamo presi dei rischi in una partita difficile, se aspetti il Napoli alla fine ti fa gol. Ora dovremo rivedere gli errori fatti, ci dispiace aver preso cinque gol anche per i nostri tifosi. Duello Juve-Napoli? Sono due squadre forti, credo però che il Napoli rispetto allo scorso anno sia cresciuto ancora. La Juve però non molla mai. Sono felice di Han, l'avevo visto molto bene in settimana, anche se la tenuta non era al massimo. In campo ha fatto molto bene, poi a fine primo tempo ha sentito un piccolo problema. È un giocatore che ci può dare tanto".