Una notte per riflettere, una notte per decidere. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si è preso ancora qualche ora prima di scegliere il nuovo allenatore. Dopo aver esonerato Rastelli, che paga le quattro sconfitte consecutive, l'ultima domenica contro il Genoa, il presidente rossoblù è indeciso: in corsa per la panchina ci sono Beppe Iachini e Diego Lopez, ex Cagliari, che ha rescisso il suo contratto con il Palermo. In forte calo le quotazioni di Massimo Oddo, che questa mattina sembrava essere in pole position. Occhio però alle sorprese.