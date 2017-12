Il Cagliari ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento per preparare la prossima sfida contro l'Atalanta. In mattinata, dopo alcuni esercizi di riscaldamento tecnico, il gruppo è stato diviso in due gruppi e si è lavorato sulla tattica. Nel pomeriggio, palestra e partitella. Per quanto concerne i singoli, prosegue il suo percorso di recupero il centrocampista Daniele Dessena.