Il Cagliari guarda in Bundesliga. Come scrive il Corriere dello Sport, il club sardo ha messo nel mirino Luca Caldirola, difensore del Werder Brema, che in Bundesliga sta trovando poco spazio. Sull'ex Inter, 26 anni e in Germania al 2013, c'è anche l'interesse del Genoa. Ma i sardi sono avanti, pronti a prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto.