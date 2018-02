Paolo Faragò, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima del match contro il Napoli: “Scenderemo in campo con spirito battagliero, sarà difficile ma dobbiamo fare punti. Affrontiamo la prima della classe, sappiamo che è una sfida complicata ma non partiamo battuti. Come si fermano quei tre davanti del Napoli? Magari te lo dico dopo la partita… Bisogna stare attento e non commettere errori. Il nostro tecnico ci ha caricato nel modo giusto, sappiamo che è una partita molto sentita per la nostra città e daremo il massimo anche per loro".