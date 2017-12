Cagliari-Fiorentina 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 82' Babacar



Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane (85' Sau); van der Wiel, Ionita (63' Faragò), Cossu (46' Farias), Barella, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti. All. Lopez



Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Milenkovic (83' Sanchez), Hugo, Astori; Chiesa, Benassi, Badelj (88' Laurini), Veretout, Biraghi; Thereau (70' Babacar); Simeone. All. Pioli



Ammoniti: 52' Hugo (F), 72' Joao Pedro (C), 90' Barella (C), 95' Chiesa (F)



Espulso: 94' Joao Pedro (C).