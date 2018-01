Dopo un ottimo avvio di campionato, Nicoló Barella ha catalizzato su di sè le attenzioni delle big di Serie A. Sul centrocampista del Cagliari si sono posate le attenzioni di Juve, Roma, Napoli e, soprattutto, Inter, che più di tutte ha mostrato segnali d’interesse per il calciatore dell’Under 21 azzurra. Il club sardo, però, non ha intenzione di lasciarlo partire a gennaio, ma le cose potrebbero e dovrebbero cambiare a giugno, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, come riportato da Sky Sport.