Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto nella serata di ieri a Videolina, facendo il punto sul mercato di gennaio del club sardo. In particolare, il numero uno rossoblù si è soffermato sulla situazione del suo calciatore più ambito, il centrocampista classe '97 Nicolò Barella, fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2022 e seguito da Inter, Juventus e Roma: "Sul rinnovo ho letto di tutto, ma non lo abbiamo fatto per alzare il prezzo: Nicolò meritava uno stipendio migliore e un anno in più di contratto. Vogliamo crescere, migliorarci e faremo di tutto per tenere Nicolò un'altra stagione. Certo, se arrivassero offerte irrinunciabili, da 50 milioni allora ne potremmo discutere. Ci prendiamo i cinquanta milioni e rafforziamo la squadra...".



Nei giorni scorsi la Roma ha avviato i primi sondaggi con l'agente del calciatore Beltrami per conoscere la disponibilità di Barella a trasferirsi nella Capitale nella prossima stagione, considerando la possibilità di un addio sia di Strootman che di Nainggolan tra questa finestra di mercato e quella estiva. Una situazione che non ha colto impreparate Inter e Juve che, sulla base dei buoni rapporti di mercato costruiti negli ultimi anni col Cagliari, sono pronti a rilanciare per uno dei giovani più promettenti del nostro calcio.