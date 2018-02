Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Napoli: "Dobbiamo dare tutto, dal primo all'ultimo minuto, anche se loro sono complicatissimi da affrontare. Veniamo da una brutta partita col Chievo, dobbiamo tornare ad avere l'atteggiamento avuto con Lopez. Sono deluso dall'ultima gara, anche perché siamo tra le squadre che hanno speso di più nel mercato di gennaio. Nuovo stadio? I tre progettisti rimasti in lista ci mostreranno le loro proposte, ci sarà un'esposizione aperta per capire quali saranno le preferenze dei nostri tifosi, ma prenderemo noi la decisione per arrivare a questo nuovo stadio, che è una grande cosa per il Cagliari. Barella e Romagna? Credo che gli farebbe bene un altro anno qui con noi e spero che sarà così. Han? Lo avevamo capito subito che può diventare un grande giocatore, sono contento di vederlo all'opera contro il Napoli. Spero che riusciremo a fare una gara proponendoci anche davanti. Il Var mi ha convinto come tecnologia, anche se bisogna migliorare alcune cose. Siamo stati penalizzati in qualche occasione con le grandi squadre, spero sia accaduto casualmente. Sono contento del lavoro che ci sta facendo e sono certo che non ci sia malafede".