Il gol del 2-3 del Cagliari al 95' della sfida del Sant'Elia contro il Torino è già entrato nella storia: i sardi infatti sono andati a segno con Han Kwang, il primo giocatore nordcoreano a debuttare in Serie A contro il Palermo e il primo ad andare in rete, proprio contro il Torino.



HAN NELLA STORIA - Si tratta dunque del primo gol di un nordcoreano nella massima serie italiana. Il primo asiatico tesserato nella storia del club isolano è un classe 1998 e ha stupito subito tutti, Rastelli in primis, per le sue qualità: attaccante rapido e dotato di ottimo dribbling e fiuto del gol, ha vinto il campionato asiatico Under 16 con la propria nazionale e ha partecipato ai Campionati del Mondo Under 17. Dopo un periodo di prova in cui ha dimostrato in allenamento tutte le sue qualità, Han è stato tesserato come "giovane di serie", inserito nella rosa della Primavera e poi portato in prima squadra: e oggi ha fatto la storia.