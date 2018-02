Lo cerca la Juventus, ma il presente si chiama Cagliari. Kwang-Song Han è tornato in anticipo dal prestito al Perugia e ai canali ufficiali del club sardo confessa le proprie sensazioni: "Sto vivendo un sogno: sono felice. Non mi aspettavo di rientrare adesso, sono molto contento di questo ritorno: so cosa devo fare e darò il massimo per aiutare la squadra. Lavoro sempre di più per migliorarmi, sono giovane, ho da imparare tanto e ascolto i consigli dei miei compagni di squadra e del nostro allenatore Diego Lopez. Devo crescere da un punto di vista tattico, dei movimenti e tutto è più facile allenandomi con giocatori come Leonardo Pavoletti, Diego Farias e Marco Sau. Posizione preferita? Mi piace giocare centravanti, il più possibile vicino alla porta e voglio fare sempre gol. Ho scelto il numero 32 perché è quello del mio esordio in serie A, qui a Cagliari. L'emozione più forte rimane la prima rete in massima serie, contro il Torino: ho visto che Farias crossava dalla sinistra, la palla arrivava verso di me e l'ho colpita di testa. Una grandissima emozione. Anche adesso sto vivendo un sogno e sono felice: tutti mi vogliono bene. La gente sarda è molto ospitale e anche se vivo lontano dalla mia famiglia mi sento come a casa. L'italiano? E' difficile, ma va meglio dell'anno scorso: devo ancora imparare tanto. Tempo libero? Il tempo libero lo passo con i miei amici, ascoltando musica o facendo qualche partita alla Playstation: Fifa 18 e Call of Duty i miei giochi preferiti. I miei modelli sono Dybala e Cristiano Ronaldo. Piatti preferiti? La pasta e la bresaola, mentre odio il tonno. Ringraziamenti? Quando sono tornato a casa ho portato in dono le maglie del Cagliari e del Perugia. Voglio ringraziare i biancorossi perché mi hanno dato una grande opportunità di crescita e il Cagliari e il presidente Giulini perché hanno creduto in me e mi hanno dato la chance di giocare in Serie A".