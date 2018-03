Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Si avvicina l’appuntamento di sabato, quando i rossoblù affronteranno il Torino alla Sardegna Arena (ore 15): tanta intensità e massima concentrazione in vista della gara contro i granata, match della 30ª giornata del Campionato di Serie A. La squadra ha iniziato l’allenamento odierno con una serie di esercitazioni dedicate al riscaldamento tecnico. Quindi la sessione è proseguita con una partita tattica. In chiusura partitelle a tema ad alta intensità.



In gruppo anche Senna Miangue, rientrato dagli impegni con l’U21 del Belgio. Per tutti gli altri nazionali - a eccezione di Han, che rientrerà in Sardegna domani – lavoro di scarico. Dall’infermeria: Luca Cigarini prosegue il percorso di recupero dall’infortunio al piede destro.