Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: "Settimana difficile, sono stati problemi diversi uno dall’altro. Il gesto del ritiro della maglia è stato bellissimo. Un gesto doveroso, quando vengono fatte in maniera così spontaneo. Abbiamo affrontato questa tragedia, il resto sono problemi che si risolvono. Si riparte dal gruppo, siamo tutti uniti. Essendo un grande gruppo si riparte, dimostreremo i nostri valori da uomini. Le partite sono sempre importanti, oggi giochiamo in casa. Oggi è il momento di pensare a noi stessi e applicare sul campo quello che facciamo in settimana. La partita, nonostante tutto, è stata preparata con attenzione".



LOTTA SALVEZZA - "C’è un ingorgo, ma il campionato è diverso. Bisognerà lottare fino all’ultimo e rimanere aggrappati fino alla fine. Si merita sul campo, a prescindere dal numero di squadre coinvolte".



JOAO PEDRO - "Noi abbiamo appreso la notizia con un certo stupore, siamo a totale disposizione delle autorità per chiarire. Siamo certi e fiduciosi che il giocatore sarà a totale disposizione".