Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, parla a Sky della sua prima settimana in Sardegna: "Sono contento, ci sarà da lottare ma venire qui è una scelta che mi piace, è una piazza particolare ma che può dare emozioni forti. Cerchiamo di fare un po' di casino, di inventarci qualcosa. In ritiro mi stava venendo un esaurimento, ma mi sono reso conto di aver a disposizione un gruppo molto bello, hanno avuto un gran bell'atteggiamento. Non mi aspettavo di venire qui subito, ma sono un po' pazzo e volevo rientrare in questo mondo, la piazza mi piace e la voglia di sognare ce l'ho. Chiamate? Avevo bisogno di un anno di stacco, qualche telefonata c'è stata ma quando è arrivata questa opportunità non ci ho pensato molto: ho bisogno di emozioni forti, il rischio c'è ma bisogna anche vivere di intuito".



SULL'EMPOLI - "Sono legatissimo, sono tornati a fare l'Empoli, mi piacerebbe sfidarli e sportivamente cercare di vincere. Mi auguro di vederci in Serie A".