Giovanni Rossi, nuovo direttore sportivo del Cagliari, parla in conferenza stampa delle mosse future sul mercato: "Mi piacerebbe far giocare i giovani, solo che devono essere bravi e non è facile trovarli. Dobbiamo lavorare e progettare. Attacco? Con il rientro di Giannetti non vedo molti problemi, mentre in difesa servirà il sostituto di Bruno Alves. Cragno? Ha fatto grandi cose a Benevento e in Nazionale. Ci sono tutte le condizioni per farlo rientrare e poi farlo valutare dal mister".