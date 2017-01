Il Cagliari sul mercato di gennaio ha un'esigenza fondamentale: trovare un portiere. Il rapporto con Marco Storari, infatti, sembra essere giunto al termine, ed il primo obiettivo è Gabriel, portiere in forza al Milan; difficile, infatti, poter arrivare a Salvatore Sirigu, che resta comunque il sogno del club sardo. Il Cagliari si sta muovendo anche per un terzino visto che Bittante è in uscita. In cima alla lista dei rossoblù c'è Senna Miangue, difensore dell'Inter che potrebbe arrivare in prestito. In attacco, invece, se l'infortunio di Melchiorri dovesse essere molto grave, potrebbe arrivare Felipe Avenatti attaccante classe '93 della Ternana.