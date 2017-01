Ripresa degli allenamenti per il Cagliari: non si sono allenati Davide Di Gennaro e Simone Padoin. Il numero 8 rossoblù si è sottoposto agli accertamenti all'Ospedale Marino che hanno rivelato una elongazione all'adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico: da valutare i tempi di recupero. Padoin invece segue il piano di recupero per la distrazione all'adduttore. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.