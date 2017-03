CAGLIARI-INTER 1-5



Cagliari (3-5-1-1): Gabriel; Pisacane, Bruno Alves, Capuano; Isla, Barella (33' st Dessena), Di Gennaro (17' st Sau), Ionita, Padoin; Joao Pedro; Borriello (33' st Ibarbo). A disp.: Rafael, Colombo, Crosta, Miangue, Farias, Salamon, Murru, Tachtsidis, Deiola. All.: Rastelli



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi (43' st Nagatomo); Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega (31' st Joao Mario), Perisic (28' st Eder); Icardi. A disp.: Carrizo, Santon, Murillo, Sainsbury, Andreolli, Gabigol, Biabiany, Palacio, Pinamonti. All.: Pioli



Arbitro: Di Bello



Marcatori: 34' e 2' st Perisic (I), 39' Banega (I), 42' Borriello (C), 22' st rig. Icardi (I), 44' st Gagliardini (I)



Ammoniti: Barella, Ionita (C)