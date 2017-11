Joao Pedro, numero 10 del Cagliari, parla al sito ufficiale sardo dopo la vittoria con l'Udinese: "Sono felicissimo, segnare è sempre bello. Ho dato una risposta a me stesso, ci tenevo a tornare al gol e la squadra ha fornito un’ottima prova. Ci voleva, questa vittoria in trasferta: a Roma e Torino avevamo giocato bene ma non avevamo ottenuto nulla. Avevamo lavorato sfruttando la sosta, consapevoli che fosse una partita difficile: sul campo abbiamo mostrato tutto quello che c’era da fare, ci abbiamo messo forza e grinta, credo che la vittoria sia meritata. Con Pavoletti tutto diventa più facile. Ho dato grande disponibilità al mister: non essendoci più il trequartista, mi sono ritagliato volentieri un nuovo ruolo in una diversa posizione. L'Inter? Una squadra forte, niente da dire. Ma giochiamo in casa e dobbiamo lavorare bene in settimana per prepararci ad affrontarla".