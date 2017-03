La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Cagliari in vista della prossima stagione. Serve un difensore esperto perché 57 gol (seconda peggior difesa della A) sono troppi. Serve un terzino sinistro e Murru potrebbe cambiare aria. Di Gennaro è in scadenza, Tachtsidis in prestito dal Torino. Ma è Joao Pedro il pezzo forte che piace tanto anche all’estero. In attacco va valutata pure la situazione di Melchiorri operato al ginocchio. Sarà pronto in estate.