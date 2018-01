Polemiche in campo e negli spogliatoi per Cagliari-Juventus. Al termine della sfida della Sardegna Arena, secondo quanto riferisce Premium Sport, il presidente Tommaso Giulini, furioso, ha seguito l'arbitro Calvarese, chiedendo il perché del mancato utilizzo del Var in occasione del tocco di mano di Bernardeschi in area di rigore. Diego Lopez ha rotto un tabellone, mentre Pavel Nedved difendeva l'operato dell'arbitro e ha avuto un confronto con Daniele Conti, poi richiamato dallo stesso Lopez.