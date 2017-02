Cagliari-Juventus 0-2

JUVENTUS

BUFFON 7: se ancora oggi è il più forte di tutti è perché anche in una partita da spettatore non pagante, all'improvviso trova una parata da fenomeno.

LICHTSTEINER 6: fa arrabbiare Cuadrado per un passaggio sbagliato, ammonito per un fallo giudicato eccessivamente dopo il carpiato di Borriello, nel complesso una prova ordinata in un periodo che lo vede comunque titolare in attesa del miglior Dani Alves.

BONUCCI 6: poteva riposare ma Allegri non rinuncia più a lui, gestisce con personalità le difficoltà dettate dal vento e da un Borriello al solito motivato contro le grandi. Nella ripresa sbaglia un paio di volte in fase di impostazione

CHIELLINI 5.5: si ferma prima di peggiorare la situazione, dopo un avvio comunque non semplice (18' RUGANI 6.5: entra a freddo e si dimostra ancora una volta un lusso per la panchina, sempre puntuale in ogni intervento).

ALEX SANDRO 6.5: nell'uno contro uno non patisce, quando si propone si fa sempre sentire.

KHEDIRA 6.5: anche lui, alla fine, gioca sempre. Si gestisce da sé, dona equilibrio ed è un punto di riferimento importante anche per Marchisio.

MARCHISIO 7: rispetto a Pjanic, non gioca sempre al fianco di Khedira ma spesso gli copre le spalle. Il passo dei giorni migliori manca ancora, il gol del vantaggio nasce però da una una sua intuizione 'alla Pirlo' così come il raddoppio che parte da un suo recupero (67' PJANIC 6: fa il suo per aiutare la Juve a controllare il vantaggio senza patimenti).

CUADRADO 6: tenuto a riposo contro il Crotone, dopo aver deciso il match con l'Inter non riesce a creare mai superiorità numerica pur risultando determinante in occasione dello 0-2. Appare stranamente nervoso, si becca un giallo evitabilissimo.

DYBALA 6: tra le linee si trova a suo agio, svaria su tutto il fronte d'attacco a caccia della giocata ad effetto che non arriva. La rifinitura per il raddoppio è invece perfetta. Un paio di punizioni andavano sfruttate meglio, Rafael gli nega un gol già fatto al 90' (91' LEMINA ng)

MANDZUKIC 6: una prestazione normale, nella doppia fase. Anche questa è una notizia. A tempo scaduto colpisce una traversa che meritava miglior sorte.

HIGUAIN 7.5: due gol da manuale del centravanti, con questi sono 18 in campionato senza rigori. Una media impressionante anche in assenza di una squadra che giochi per lui, una media impressionante anche mettendosi al servizio della squadra. Numero nove autentico, il migliore che c'è.

All. ALLEGRI 6.5: i cambiamenti ci sono stati rispetto a Crotone, non rispetto alla gara con l'Inter eccezion fatta per la staffetta Marchisio-Pjanic. Il risultato non cambia, Juve padrona del campo e della partita anche senza aver bisogno di alzare i giri del motore. Per la prima volta in stagione cinque vittoria consecutive in campionato e cinque partite in fila senza subire reti. E il meglio deve ancora venire...



