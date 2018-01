La famille Paris Saint-Germain est avec toi Blaisou !

Nella serata di ieri, duranteil centrocampista bianconero. Un atteggiamento deprecabile che, lo stesso centrocampista francese non ha voluto lasciar correre affidando al proprio profilo Facebook uno sfogo che parla apertamente dirazziale.Queste le parole di Matuidi: "Oggi ho assisitito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione e l'ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace".Un messaggio forte che ha suscitato grande clamore in Italia e anche all'estero.anti sono stati i messaggi di affetto. Fra questi anche quelli del, il suo vecchio club, che su Twitter ha preso le sue difese: "La famiglia del PSG è con te Blaisou".