La Juventus scende in campo domani sera in casa del Cagliari per l’ultimo match di campionato prima della sosta. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, ai canali Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1. La partita sarà visibile anche su Mediaset Premium, ai canali Premium Sport e Premium Sport HD. Gli abbonati delle due pay-tv potranno assistere a Cagliari-Juve anche attraverso i servizi streaming Sky Go e Premium Play.