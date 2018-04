Jeda, attaccante ex Cagliari, ora alla Vimercatese Oreno, squadra di Eccellenza, parla a fcinternews.it della sfida tra i sardi e l'Inter di questa sera: "Penso che il problema sia lo stato di forma di qualche giocatore importante. Poi, di conseguenza, subentra quella mancanza di maturità mentale nei momenti difficili. Barella? Sicuramente al Cagliari mancherà molto perché è un giocatore di grandissima prospettiva, sta facendo molto bene. Rimanere a Cagliari un altro anno non sarebbe male, ma sarà dura trattenere un giocatore così. Pronostico? È una partita importante perché il Cagliari ha bisogno di punti salvezza e l’Inter di punti per la Champions, quindi per certi versi è delicata ma non sarà decisiva per per entrambe".