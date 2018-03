Cagliari-Lazio 2-2



Cragno 5: non esente da responsabilità nei due gol subiti. Per il resto viene chiamato in causa soltanto su qualche uscita alta.



Romagna 6,5: giganteggia nel reparto arretrato, tornando sui livelli di inizio stagione.



​Ceppitelli 6: sfortunata la deviazione che beffa Cragno per il momentaneo 1-1. Nella ripresa aiuta ad alzare il muro dalle parti di Cragno.



Castan 6: non è il solito Castan che la Sardegna Arena ha imparato ad apprezzare. E' meno brillante rispetto alle ultime uscite, ma tutto sommato la sua prova è positiva.



​Faragò 7: costringe Lukaku sulla difensiva, impedendogli di proporsi con costanza in avanti. Quasi impeccabile in fase di copertura.



Ionita 5,5: parte svagato, poi qualche timido sussulto in mezzo al campo ma niente di più.



(dal 67' Deiola SV)



Barella 7: in cabina di regia non è proprio a suo agio, ma si disimpegna comunque con grande personalità. Resta glaciale dal dischetto e trasforma il gol del momentaneo 2-1.



(dal 90' Dessena SV)



​Padoin 6,5: molto positivo in fase di interdizione. Lotta come un leone fino al 90'



​Miangue 6,5: sua la sgroppata sull'out mancino dalla quale scaturisce la rete rossoblù. Molto bene in fase di copertura.



Han 6,5: mette lo zampino nel gol dell'1-0 con un imperioso colpo di testa che si schianta sulla traversa prima del tap-in vincente di Pavoletti.



(Dall'80' Farias SV)



​Pavoletti 7: ci pensa lui a sbloccare la sfida con una zampata da vero rapace d'area. Fa sentire tutti i suoi centimetri nei duelli aerei con i centrali biancocelesti.



All. Lopez 7: il Cagliari c'è, lotta fino all'ultimo secondo con una Lazio sulla carta nettamente superiore. Soltanto un capolavoro di Immobile fa sfumare una vittoria che sarebbe stata meritatissima.