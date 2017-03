Come riportato dall'Ansa, un tifoso della Lazio è stato ferito con una cinghiata al termine della partita Cagliari-Lazio, conclusasi con il risultato di 0-0.



Al termine della gare 7 persone si stavano allontanando a piedi dallo stadio Sant'Elia quando sono state affrontate da una decina di tifosi del Cagliari. Nonostante non avessero addosso sciarpe o simboli della squadra del cuore, i laziali sono stati riconosciuti, ma nonostante la fuga sono stati bloccati e aggrediti dai cagliaritani.



Calci, pugni e una cinghiata che ha ferito un tifoso alla testa è il rapporto stilato dalla Polizia che è arrivata subito sul posto facendo scappare i tifosi cagliaritani. L'ultras della Lazio ferito è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.