Cagliari-Milan 1-2



Cragno 7: indossa il mantello da super eroe per neutralizzare i tentativi di Kalinic, Bonaventura e Kessie. Non può nulla sui due gol dello stesso centrocampista ivoriano che decidono la sfida.



Romagna 6,5: parte in sordina, poi trova la quadratura e cancella ogni tentativo di Calhanoglu.



Ceppitelli 5,5: si rende protagonista di alcune chiusure importanti, ma commette una grave ingenuità quando stende in piena area Kalinic e manda dal dischetto Kessie.



Pisacane 6: provvidenziale su Kalinic in un paio di circostanze, riesce anche a contenere Suso senza troppi patemi.



Faragò 6,5: primo tempo insufficiente, nella ripresa sale in cattedra mandando in tilt Rodriguez.



Ionita 6: dirompente l'azione personale che manda in gol Barella. Insegue come sempre ogni avversario, ma perde lucidità con il passare dei minuti.



(Dal 61' Deiola 5,5: non entra mai in partita).



Cigarini 6,5: è il cervello del centrocampo sardo. Recupera tanti palloni e li smista con intelligenza.



Barella 6: croce e delizia dei rossoblù. Primo tempo di qualità e quantità, impreziosito dal gol che apre le danze. Ripresa da dimenticare, complice anche l'espulsione rimediata nel finale.



Padoin 6: fa buona guardia su Calabria e Suso, ma è poco incisivo in fase di spinta.



(Dal 77' Cossu SV)



Sau SV: non partiva titolare dal 5 novembre e la sfortuna continua ad accanirsi su di lui. L'ennesimo guaio fisico lo costringe a lasciare il terreno di gioco dopo una manciata di minuti.



(Dal 18' Farias 5,5: svaria su tutto il fronte d'attacco alla ricerca di palloni giocabili, senza pungere dalle parti di Donnarumma).



Pavoletti 5,5: sgomita tra Bonucci e Romagnoli, ma non trova il guizzo vincente. Si becca un'ammonizione ingenua che gli farà saltare la prossima gara col Crotone.





All. Lopez 6: il Cagliari parte forte, sblocca la gara dopo pochi minuti ma non trova la giusta reazione dopo l'uno-due micidiale di Kessie. L'attacco rossoblù orfano di Joao Pedro è poco efficace e la difesa balla eccessivamente.